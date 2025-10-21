radiolina
21 ottobre 2025 alle 14:53
Allarme speculazione energetica: “La Strambata” del 21 ottobre 2025Conduce la puntata Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conducono la puntata del 21 ottobre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Giuseppe Meloni, giornalista de L’Unione Sarda
- Mario Rubanu, comitato contro la speculazione energetica di Orgosolo
- Maria Grazia Demontis, comitato contro la speculazione energetica in Gallura
- Luciano Uras, fondatore associazione Rosalia Uras Medica
- Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda
© Riproduzione riservata