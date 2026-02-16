radiolina
16 febbraio 2026 alle 13:22
Caffè corretto del 16 febbraio: ospite il sindaco di Ozieri Marco PeraltaConduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 16 febbraio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini, giornalista di Radiolina –
- Marco Peralta, sindaco di Ozieri –
- Michele Dolcetti, Cbm Italia –
- Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda –
