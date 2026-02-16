radiolina
16 febbraio 2026 alle 16:12
La Strambata del 16 febbraio 2026: ospite l’antropologo Marcello MarrasConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 16 febbraio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Massimo Crivelli, vice direttore de L’Unione Sarda –
- Marcello Marras, antropologo –
- Carlo Cuccu, presidente fondazione Sartiglia –
- Diego Loi, sindaco di Santulussurgiu –
- Alberto Masu, giornalista di Videolina
- Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda –
- Il Post del Lunedì – Il soffio della Domus
© Riproduzione riservata