Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 16 febbraio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Massimo Crivelli, vice direttore de L’Unione Sarda –
  • Marcello Marras, antropologo –
  • Carlo Cuccu, presidente fondazione Sartiglia –
  • Diego Loi, sindaco di Santulussurgiu –
  • Alberto Masu, giornalista di Videolina
  • Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda –
  • Il Post del Lunedì – Il soffio della Domus
© Riproduzione riservata