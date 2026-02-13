Gr regionale del 13 febbraio 2026, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Lingua blu: la Regione ha stanziato 21,7 mln di euro per gli allevatori colpiti dall’epidemia. Coldiretti Sardegna chiede prevenzione
Olbia: attentato contro un negozio di ricambi
Meteo: la tendenza del tempo nei prossimi giorni nell’Isola con il meteorologo Alessandro Gallo
Carloforte: due persone denunciate per discarica di rifiuti e attività di cantiere navale abusivi
Dolianova: divieto di avvicinamento e di dimora per un disoccupato che aveva minacciato e aggredito due parenti
Carbonia: questa sera il collettivo Scrittori da Palco a Serbariu
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Mina recupera