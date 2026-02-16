Gr regionale del 16 febbraio 2026, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Cagliari: emergono dettagli sull’operazione “Cavallo Pazzo” della Polizia di questa mattina nel cagliaritano. Coinvolto un assessore del comune di Selargius
Arbatax: riprese le ricerche dei due marinai dispersi
Quartu: arrestata coppia di pusher. Ferito un Carabiniere
Sassari: denunciati amministratori e rappresentanti di due attività per contraffazione e ricettazione
“Informatore Sportivo dalla C alla Promozione”: gli allenatori Cotroneo e Rinino ospiti di Alberto Masu
Calcio: oggi Cagliari-Lecce. Pisacane perde Gaetano ma ritrova Mina
“A voi la linea”: oggi alle 14:30 il programma dedicato ai tifosi