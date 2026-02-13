radiolina
La Strambata del 13 febbraio 2026: ospite l’assessore allo sviluppo di Cagliari Carlo SerraConducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda – e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 13 Febbraio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Carlo Serra – Assessore allo sviluppo economico e settori produttivi di Cagliari
- Lorenzo Piras – Giornalista de L’Unione Sarda
- Emanuele Dessì – Direttore testate giornalistiche Gruppo Unione Sarda
- Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it
- Luca Neri – Giornalista di Videolina – I titoli del TG di Videolina
