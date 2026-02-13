radiolina
13 febbraio 2026 alle 14:08
Caffè corretto del 13 febbraio: Europei 2032, Cagliari accelera per il nuovo stadioConduce Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 13 febbraio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Andrea Artizzu, giornalista de L’Unione Sarda – Europei 2032, Cagliari si gioca il futuro: stadio decisivo nell’incontro con UEFA e FIGC
- Michele Masala, giornalista – Sartiglia 2026, Oristano verso il tutto esaurito: l’inserto speciale su L’Unione Sarda in edicola domani
- Viola Palmieri, stilista – Maglia e uncinetto all’Università Bicocca: Viola Palmieri racconta il valore terapeutico dell’imperfezione
- Maria Grazia Cucinotta, attrice – Maria Grazia Cucinotta debutta in Sardegna con “La moglie fantasma”
- Ciro Auriemma, scrittore – San Valentino e storie d’amore: Ciro Auriemma tra Cyrano de Bergerac e I Promessi Sposi
- Angelica D’Errico, giornalista di UnioneSarda.it – Le anticipazioni dal sito UnioneSarda.it
© Riproduzione riservata