12 febbraio 2026 alle 15:13aggiornato il 12 febbraio 2026 alle 15:14
Caffè corretto del 12 febbraio: Mattarella in visita alla casa museo di NuoroConduce Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 12 febbraio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Giuseppe Deiana, giornalista de L’Unione Sarda – Grazia Deledda, 100 anni dal Nobel: il presidente Mattarella in visita alla casa museo di Nuoro
- Matteo Vercelli, giornalista de L’Unione Sarda – Truffa della Ballerina su WhatsApp, allarme nel Cagliaritano: ecco come difendersi
- Ilenia Giagnoni, giornalista – Fabrizio Corona porta il tour di “Falsissimo” in Sardegna mentre infuria la battaglia con Mediaset
- Alberto Urpi, sindaco di Sanluri – Il sindaco Alberto Urpi presenta il castello di Sanluri in Lego: promozione turistica e educazione per i più giovani
- Simona Campus, curatrice del MUACC – Fontana di Trevi, biglietto da 2 euro: tutela del patrimonio o limite allo spazio pubblico?
- Antonio Boggio, scrittore – Antonio Boggio torna con “Assassinio all’isola di San Pietro”: il nuovo giallo ambientato a Carloforte
- Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Tempesta “Harry Bis” sulla Sardegna: venti di burrasca e onde fino a 9 metri
