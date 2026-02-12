radiolina
12 febbraio 2026 alle 15:20
Sport News del 12 febbraio 2026: buone notizie per Pisacane, Folorunsho verso il recuperoLe notizie sportive a cura di Valentina Caruso
Calcio, Serie A: oggi la ripresa degli allenamenti per il Cagliari
Calcio, Serie C: Trasferta proibitiva per la Torres
Basket: settore giovanile Dinamo, weekend tra luci e verdetti
Atletica: l’8 marzo torna la SoloWomen Run
Tennistavolo: Quattro Mori corsari a Istanbul
Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “Il Cagliari in Diretta”. Ospite: Gianluca Gaetano
