«Donald Trump vive in uno spazio di disinformazione russa», così Volodymyr Zelensky ha risposto agli attacchi del presidente Usa. Secondo Zelensky Trump, che ha accusato Kiev di aver dato il via alla guerra e detto che l’indice di popolarità del presidente ucraino è al 4%, è vittima degli inganni di Vladimir Putin. «Abbiamo grande rispetto per lui come leader del popolo americano, ma vive in questo spazio di disinformazione».

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Zelensky ha inoltre accusato Trump di aiutare Putin «a porre fine a tre anni di isolamento dall’Occidente. E tutto questo non ha un impatto positivo sull’Ucraina».

Sul conflitto: «Vogliamo porre fine alla guerra quest’anno, ma chiediamo solide garanzie di sicurezza dai partner occidentali».

Il presidente ucraino è stato anche interpellato in merito alla decisione di non firmare l’accordo proposto dagli Usa sulle risorse minerarie, l’amministrazione Trump chiedeva a Kiev l’accesso al 50% dei minerali strategici ucraini in cambio dell’assistenza economica e militare americana: «Difendo l’Ucraina, non posso svendere il nostro Paese. L’accordo non protegge il mio Paese. Siamo pronti alla pace ma abbiamo bisogno di garanzie di sicurezza. Serve un documento serio, gli americani non si stanno impegnando in una conversazione seria».

