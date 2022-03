"E' tempo di colloqui di pace, senza indugio".

Ventiquattro giorni dopo l'invasione di Mosca in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky in un video su Facebook si rivolge direttamente a Vladimir Putin: “Questa è l'unica possibilità per la Russia di ridurre i danni causati dai propri errori. È tempo di incontrarsi, è tempo di parlare, è tempo di ripristinare l'integrità territoriale e la giustizia per l'Ucraina. Altrimenti, le perdite della Russia saranno tali che il Paese impiegherà diverse generazioni per riprendersi".

Oltre 180mila persone, ha poi aggiunto, sono state salvate attraverso i corridoi umanitari con sette proseguiti anche ieri, (sei nella regione di Sumy e uno nella regione di Donetsk), quindi ha accusato Mosca di bloccare la fornitura di aiuti alle città assediate "nella maggior parte delle aree".

Sul fronte russo, però, il capo negoziatore Vladimir Medinsky aveva detto poco prima che un incontro tra il presidente ucraino e il leader del Cremlino non sarebbe stato possibile senza prima il testo di un trattato. "Prima ancora di menzionare una riunione tra i due leader, le delegazioni di negoziatori devono preparare e concordare il testo di un trattato. Successivamente, il testo dovrebbe essere siglato dai ministri degli Esteri e approvato dai governi". Poi si potrà parlare di una possibilità di incontro tra i due presidenti.

Nel frattempo, i combattimenti registrano un'escalation, con Mosca che ammette di aver usato un missile ipersonico Kinzhal per "distruggere un deposito di munizioni sotterraneo nell'ovest dell'Ucraina". L'esercito russo ha anche annunciato di essere riuscito ad entrare nel centro di Mariupol insieme alle truppe della "repubblica" separatista di Donetsk. La presa di Mariupol rappresenterebbe una svolta importante nella guerra e consentirebbe alla Russia di garantire la continuità territoriale tra le sue forze provenienti dalla Crimea annessa (sud) e le truppe del Donbass (est).

Gli aggiornamenti del 24esimo giorno di guerra:

Ore 11.05 – Nuovo allarme anti-aereo a Leopoli

Nuovo allarme anti-aereo a Leopoli. Le sirene hanno cominciato a suonare alcuni minuti, alle 11:30 (ora locale), mentre le strade del centro storico erano piene di residenti. Dagli altoparlanti installati in tutta la città le autorità militari ucraine hanno invitato i cittadini a recarsi nei rifugi. Ieri il sindaco di Leopoli Andriy Sadovyi ha chiesto alla popolazione di rispettare le regole nel momento in cui scattano le sirene e di non restare nelle proprie case.

***

Ore 10.55 – Lukashenko: “La Russia è in grado di fare da sola”

La Russia è in grado di condurre la sua operazione in Ucraina da sola, nessuno ci chiede di intervenire. Lo afferma il leader bielorusso, Alexander Lukashenko, citato dalla Tass, riprendendo un'intervista alla tv giapponese. Lukashenko sottolinea quindi che Minsk mantiene la sua neutralità rispetto agli eventi in Ucraina, ma spiega anche che da parte bielorussa c'era stata la disponibilità a dispiegare le sue forze di frontiera fra Donbass e Russia, iniziativa che è stata però respinta da Kiev: "Ho fatto di tutto per evitare la guerra ma non è stato possibile, perché? Perché l'Occidente ha spinto per questa guerra".

***

Ore 10.35 – Mattarella: “A rischio la sicurezza globale”

"Nell'attuale situazione le Sue accorate invocazioni contro la guerra assumono la veste di un appello - rivolto soprattutto a coloro che hanno in mano i destini di così tante vite umane - affinché si ritrovino le ragioni del dialogo e si ponga fine a una situazione gravissima e inaccettabile che mette a repentaglio la sicurezza e la stabilità globali". Così Sergio Mattarella in un messaggio a Papa Francesco in occasione del "IX anniversario della solenne inaugurazione del Pontificato", sottolineando come la "sollecitudine" del Pontefice sia "un punto di riferimento per far prevalere le ragioni della pace".

***

Ore 9.20 – Dall’inizio della guerra con la Russia 112 bambini uccisi

Le autorità ucraine hanno confermato che ad oggi sono 112 i bambini uccisi dall'inizio della guerra con la Russia. Tre in più rispetto a ieri quando il bilancio era calcolato a 109, riferisce Sky News. I bambini feriti sono invece 140.

***

Ore 8.30 – Mosca: “Usati missili ipersonici”

La Russia afferma di aver utilizzato missili ipersonici in Ucraina. A riferirlo è il ministero russo della Difesa citato dalla Tass. Un Kinzhal sarebbe stato utilizzato per distruggere un deposito di munizioni sotterraneo nell'ovest dell'Ucraina, riferisce Interfax.

***

Ore 8.20 – Kiev: “Ucciso un altro generale russo”

Un altro generale russo è caduto in battaglia in Ucraina: si tratta del generale Andrei Mordvichev, morto nella città di Chernobayevka in seguito a colpi di artiglieria. Lo afferma l'esercito ucraino in un post su Facebook citato dalla Bbc.

***

Ore 7.50 – Imminente corridoio umanitario a Lugansk

Il governatore della regione ucraina di Lugansk ha annunciato che oggi alle 9 locali (le 8 in Italia) sarà aperto un corridoio umanitario per evacuare i civili. Lo scrive la Cnn. In un post su Telegram, il governatore Serhiy Gaiday ha scritto che le forze russe si sono dette d'accordo, anche se non ha precisato né la durata della tregua né dove il corridoio sarà diretto. "Aspettiamo le 9 perché tacciano le armi e si cominci l'evacuazione dei residenti della regione e per portare acqua, cibo e medicinali a coloro che restano".

