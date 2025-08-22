Un vertice fra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky «non è ancora in programma», ma il presidente russo è disponibile a un tale incontro non appena l'agenda sarà stata finalizzata.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov citato dalla Tass. Lavrov ha anche spiegato che nell'incontro di lunedì a Washington tra Zelensky e Trump, il presidente ucraino ha respinto tutte le proposte di quello americano per una soluzione del conflitto tra Ucraina e Russia.

Come è noto, la Casa Bianca si è impegnata per garantire una sede e una data per un vertice tra Putin e Zelensky dopo l'incontro tra Trump e Putin in Alaska e i successivi colloqui con Zelensky e i leader europei a Washington.

Ma secondo Lavrov Kiev starebbe ostacolando la strada verso un accordo di pace. «Il presidente Putin ha detto chiaramente di essere pronto a incontrarsi, a condizione che questo incontro abbia davvero un'agenda, un'agenda presidenziale», ha spiegato Lavrov, in una serie di dichiarazioni riportate da Tass e Nbc News.

