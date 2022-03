Look made in Italy per Vladimir Putin allo stadio di Mosca durante l’evento, organizzato davanti a migliaia di sostenitori per celebrare – dopo 23 giorni di offensiva in Ucraina - l’ottavo anniversario dell’annessione della Crimea.

Per l’occasione il leader del Cremlino ha infatti sfoggiato un “parka” di colore blu scuro firmato Loro Piana, marchio specializzato in articoli in cachemire acquistato nel 2013 dal polo del lusso francese Lvmh.

Secondo alcuni media internazionali, si tratterebbe di un giaccone del valore di circa un milione e mezzo di rubli, pari a oltre 12mila euro.

Apriti cielo. Sui social in molti hanno sottolineato come la decisione del presidente russo di indossare il costosissimo capo strida con i disagi che cominciano a farsi sentire su molti cittadini russi, difficoltà dovute alle durissime sanzioni economiche e finanziarie imposte a Mosca dall'Europa e dagli Stati Uniti.

Oltre al costoso giaccone, lo Zar indossava un golf a collo alto color crema, e di fronte ai agli spalti gremiti ha arringato la folla con un discorso patriottico incentrato sugli interessi della Federazione russa da difendere e sull’operazione lanciata in Ucraina per mettere fine a quello che ha chiamato “genocidio” nel Donbass, il tutto in un tripudio di bandiere nazionali e vessilli con la Z, la lettera dipinta su molti dei mezzi blindati di Mosca che stanno bombardando le città ucraine.

