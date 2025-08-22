Israele, il ministro della Difesa: «Distruggeremo Gaza City se Hamas non rilascia gli ostaggi»La minaccia di Katz: «Disarmo o si apriranno le porte dell’inferno»
Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha promesso di «distruggere Gaza City» se Hamas non accetterà di disarmarsi, rilasciare tutti gli ostaggi rimasti nel territorio e porre fine alla guerra alle condizioni di Israele.
«Presto, le porte dell'inferno si apriranno sulle teste degli assassini e degli stupratori di Hamas a Gaza, finché non accetteranno le condizioni israeliane per porre fine alla guerra, in primo luogo il rilascio di tutti gli ostaggi e il loro disarmo», ha scritto il ministro sui social media.
«Se non accettano, Gaza, la capitale di Hamas, diventerà Rafah e Beit Hanoun», già rase al suolo, ha aggiunto.
(Unioneonline)