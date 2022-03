Un ponte chiave sul fiume Desna, tra le città ucraine di Chernihiv e Kiev, è stato distrutto dalle forze russe. Come ha riferito il difensore civico per i diritti umani Lyudmyla Denisov, il ponte veniva utilizzato per portare aiuti umanitari alla capitale ed evacuare i civili. Il capo dell'amministrazione regionale, Viacheslav Chaus, ha confermato che gli aiuti verranno comunque consegnati e un nuovo ponte verrà costruito "dopo la nostra vittoria".

Nella tarda serata di ieri le autorità di Kiev hanno inoltre informato l'Agenzia internazionale per l'energia atomica che una foresta vicino alla centrale nucleare di Chernobyl era in fiamme.

La notte appena trascorsa è stata relativamente tranquilla anche se a Odessa stamattina è scattato un lungo allarme anti-aereo. Dalle 6.30 ora locale (le 5.30 in Italia) le sirene hanno cominciato a suonare.

È trascorso un mese dall’invasione di Mosca in Ucraina e per oggi il presidente Volodymyr Zelensky ha invitato le persone di tutto il mondo a protestare: “Scendete nelle piazze e fatevi sentire”, ha detto.

Ieri intanto il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha bocciato la bozza di risoluzione elaborata dalla Russia sulla situazione umanitaria in Ucraina con la quale si chiedeva l'accesso umanitario per la consegna degli aiuti e la protezione dei civili, ma ovviamente senza menzione del ruolo di Mosca nella crisi. Due i voti a favore: quelli di Russia e Cina, 13 le astensioni. Se non viene posto un veto, le risoluzioni devono ottenere almeno 9 voti.

E in Russia è stato bloccato Google News, l'accesso al servizio internet viene limitato sul territorio per la presenza di materiali contenenti “informazioni inaffidabili” sull'andamento dell'operazione militare speciale in Ucraina. “Sulla base della richiesta dell'Ufficio del procuratore generale russo – ha chiarito Roskomnadzor, l’autorità che regola le comunicazioni -, si è deciso di limitare l'accesso al servizio web delle News di Google sul territorio del Paese”.

