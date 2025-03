Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe dato istruzioni per organizzare nuove elezioni dopo un accordo con la Russia per cessate il fuoco completo, che gli Usa sperano di poter imporre entro Pasqua. Lo rivela l’Economist.

Per il ritorno alle urne degli ucraini sarà necessario capire se ci sono i margini per la tregua con Mosca e se legge marziale in vigore nel Paese sino all’8 maggio prossimo verrà prolungata o meno. L'annullamento della legge marziale è infatti una prima fase necessaria per avviare un processo elettorale. Le fonti differiscono sulla tempistica esatta, ma la maggior parte afferma che Zelensky starebbe puntando al voto in estate.

Intanto, si fanno strada i nomi dei possibili avversari del leader uscente. Come quello di Valery Zaluzhny, ex comandante in capo delle forze armate ucraine e ora ambasciatore a Londra. Zaluzhny però non scopre ancora le sue carte. Alla domanda di RBC-Ucraina sulla sua possibile candidatura ha affermato: «La mia risposta a questo non è cambiata. Mentre la guerra è in corso, dobbiamo tutti lavorare per salvare il paese, e non pensare alle elezioni. Non commento le varie voci».

