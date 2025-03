«Rilasciate tutti gli ostaggi e restituite immediatamente tutti i cadaveri delle persone che avete assassinato o è l’inferno, siete tutti morti».

Donald Trump ha lanciato «l’ultimo avvertimento» ad Hamas.

«Shalom Hamas – ha scritto il presidente Usa su Truth –. Potete scegliere. Rilasciate tutti gli ostaggi ora, non più tardi, e restituite immediatamente tutti i corpi di coloro che avete assassinato, o per voi è finita. Solo le persone malate e contorte conservano i corpi, e voi siete malati e contorti! Sto inviando a Israele tutto ciò di cui ha bisogno per finire il lavoro, nessun membro di Hamas sarà al sicuro se non farete come dico. Ho appena incontrato i vostri ex ostaggi le cui vite avete distrutto. Questo è l'ultimo avvertimento!».

Ai leader di Hamas Trump ha detto anche che «è il momento di lasciare Gaza, finché avete ancora una possibilità». Poi, rivolto al popolo di Gaza: «Un futuro meraviglioso vi attende, se restituite gli ostaggi. Se non lo fate, siete morti. Prendete una decisione intelligente, rilasciate gli ostaggi ora o sarà l’inferno».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata