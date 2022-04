Due religiosi. un uomo e una donna, sono stati accoltellati questa mattina a Nizza da uno squilibrato. Padre Christophe e suor Marie-Claude erano nella chiesa di Saint-Pierre-d'Arène, nella zona della Promenade des Anglais, quando sono stati colpiti dai fendenti sferrati da un giovane, reduce da vari ricoveri in ospedale psichiatrico.

Sembra che dopo il suo arresto, il 31enne abbia dichiarato di essere “di religione ebraica” e che “in questa giornata elettorale” voleva “uccidere Macron”, per decidere poi di “lanciarsi contro una chiesa”.

I due feriti sono stati soccorsi e portati in ospedale, non sono in condizioni gravi.

La polizia ha escluso moventi terroristici.

