Aperte le urne in Francia per l’elezione del nono presidente della Repubblica. Al ballottaggio si sceglie tra l’uscente Emmanuel Macron e la sfidante di estrema destra Marine Le Pen.

Una battaglia probabilmente all’ultimo voto anche se pesa la preoccupazione per l’astensionismo. Negli ultimi sondaggi Macron appare avanti, come anticipato dal risultato della prima giornata due settimane fa: al primo turno aveva ottenuto il 27,8 per cento, Le Pen il 23,1. Al terzo posto il "tribuno" della sinistra radicale della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, con il 22% delle preferenze.

I sondaggi diffusi ieri ipotizzano un'astensione che per il ballottaggio sarebbe record, fra il 25 e il 30 per cento.

Macron ha concluso la sua campagna nel sud, a Figeac, Le Pen nella sua roccaforte del nord, il Pas-de-Calais.

Nel faccia a faccia televisivo di mercoledì sera, una netta maggioranza - il 59% contro il 39% - ha dichiarato di aver apprezzato più Macron di Le Pen. Si vota fino alle 20 nelle grandi città, alle 18 o alle 19 nei centri più piccoli.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata