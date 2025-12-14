Ancora sangue in un campus universitario americano. Ieri pomeriggio una sparatoria ha colpito la Brown University di Providence, nel Rhode Island, uno degli atenei più prestigiosi della Ivy League.

Il bilancio ufficiale parla di due studenti morti e almeno nove feriti, otto dei quali in condizioni critiche. Alcuni media statunitensi riferiscono di un numero più alto di persone colpite.

L’attacco è avvenuto nei pressi dell’edificio Barus & Holley, che ospita la Facoltà di Ingegneria e il Dipartimento di Fisica. In quel momento l’area era affollata: era il secondo giorno degli esami finali del semestre autunnale, con molti studenti e docenti presenti nei laboratori e nelle aule. I primi colpi sono stati sentiti a metà pomeriggio.

L’università ha immediatamente attivato il protocollo di emergenza e ha blindato il campus. A studenti e personale è stato intimato di chiudersi negli edifici, bloccare le porte e rimanere nascosti. In un primo comunicato era stato annunciato l’arresto di un sospetto, informazione successivamente smentita dalle autorità: la persona fermata non era coinvolta nella sparatoria.

Il presunto autore è ancora in fuga. Gli investigatori parlano di un uomo vestito di nero e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza del campus e delle strade circostanti per risalire alla sua identità. Le forze dell’ordine hanno invitato anche i residenti delle zone limitrofe a restare in casa e a prestare la massima attenzione, la paura è che il sospettosia ancora armato.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata