La portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova ha definito «un vero e proprio banale ladrocinio» il congelamento degli asset russi in Europa a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe del Cremlino e ha dichiarato che «le azioni di ritorsione non tarderanno ad arrivare». 

A riportarlo è l'agenzia di stampa russa Interfax. 

