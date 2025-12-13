Ucraina
13 dicembre 2025 alle 16:45aggiornato il 13 dicembre 2025 alle 16:47
Mosca: «Presto azioni di ritorsione contro il congelamento degli asset»La portavoce del ministero degli Esteri Zakharova: «È un vero e proprio ladrocinio»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova ha definito «un vero e proprio banale ladrocinio» il congelamento degli asset russi in Europa a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe del Cremlino e ha dichiarato che «le azioni di ritorsione non tarderanno ad arrivare».
A riportarlo è l'agenzia di stampa russa Interfax.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata