Il governo libanese è in stato di massima allerta dopo una serie di segnalazioni provenienti da fonti arabe e internazionali che indicano la possibilità di un’imminente operazione militare su larga scala da parte di Israele contro Hezbollah nel sud del Libano. A renderlo noto è stato il ministro degli Esteri libanese, Youssef Rajji, in un’intervista rilasciata ad Al Jazeera.

Secondo il ministro, gli avvertimenti ricevuti parlano di preparativi avanzati da parte di Tel Aviv, circostanza che ha spinto Beirut ad attivarsi sul piano diplomatico. Rajji ha spiegato che il governo sta conducendo “intensi contatti” con partner regionali e internazionali nel tentativo di dissuadere Israele da un’azione militare e, al tempo stesso, garantire la sicurezza del personale e delle infrastrutture libanesi.

Sul fronte interno, Rajji ha riferito che l’esecutivo continua a dialogare con Hezbollah nel tentativo di ottenere una consegna volontaria del proprio arsenale. Il ministro ha sostenuto che le armi del gruppo non avrebbero dimostrato efficacia “nel sostenere Gaza e difendere il Paese” negli ultimi due anni, una posizione che potrebbe alimentare ulteriori tensioni nella già fragile politica libanese.

