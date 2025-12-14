Le immagini condivise sui social media, spiega il Daily Star, raccontano di un importante intervento della polizia nella zona, frequentata da australiani e soprattutto turisti.

Diversi testimoni hanno riferito che un uomo è sceso da un auto a Campbell Parade e ha aperto il fuoco. Altre immagini, invece, mostrano due persone vestite di nero che sparano sulla spiaggia.

La polizia del Nuovo Galles del Sud ha dichiarato: «Vi preghiamo di condividere il nostro messaggio affinché i cittadini evitino la zona di Bondi Beach mentre l'operazione di polizia continua» e aggiungono, «stiamo ancora chiedendo alle persone nella zona di mettersi al riparo finché non saremo in grado di determinare cosa sta succedendo».

La spiaggia di Bondi, si trova nella periferia orientale della città, è una delle località più famose al mondo, rinomata per la sua atmosfera rilassata e la sabbia dorata e anche per il surf.

