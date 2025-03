La capsula di Starship è esplosa in volo nell'ottavo test. Lo rende noto l'azienda SpaceX di Elon Musk, che in un post su X scrive che poco dopo avere acceso i motori, una volta sganciato dal razzo Super Heavy, «il veicolo ha subito un rapido disassemblaggio non programmato e il contatto è stato perso».

Sempre sulla piattaforma X, intanto, cominciano a essere pubblicate immagini di probabili detriti della capsula sul mare, nell'area delle Bahamas.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata