Gli investigatori militari Usa ritengono probabile che le forze degli stessi Stati Uniti siano responsabili dell'attacco contro una scuola femminile iraniana, in cui sono morte decine di bambine sabato scorso. Sulla vicenda è in corso un’indagine, non ancora conclusa.

È quanto hanno dichiarato a Reuters due funzionari statunitensi. Reuters sul proprio sito precisa di non essere stata in grado di determinare ulteriori dettagli sull'indagine, tra cui quali prove abbiano contribuito alla valutazione preliminare, che tipo di munizioni siano state utilizzate, chi fosse responsabile o perché gli Stati Uniti potrebbero aver colpito la scuola.

Anche il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha ammesso che l'esercito statunitense stava indagando sull'incidente. I funzionari, che hanno parlato in condizione di anonimato, non hanno escluso la possibilità che emergano nuove prove che al contrario assolvano gli Stati Uniti da ogni responsabilità e indichino un altro responsabile dell'incidente.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata