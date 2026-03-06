Raid in Iran, strage in una scuola femminile. Gli Usa: «Forse siamo stati noi»Aperta un’inchiesta sul bombardamento avvenuto sabato scorso. Gli investigatori militari americani: «Probabile che l’istituto sia stato colpito dalle nostre forze armate»
Gli investigatori militari Usa ritengono probabile che le forze degli stessi Stati Uniti siano responsabili dell'attacco contro una scuola femminile iraniana, in cui sono morte decine di bambine sabato scorso. Sulla vicenda è in corso un’indagine, non ancora conclusa.
È quanto hanno dichiarato a Reuters due funzionari statunitensi. Reuters sul proprio sito precisa di non essere stata in grado di determinare ulteriori dettagli sull'indagine, tra cui quali prove abbiano contribuito alla valutazione preliminare, che tipo di munizioni siano state utilizzate, chi fosse responsabile o perché gli Stati Uniti potrebbero aver colpito la scuola.
Anche il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha ammesso che l'esercito statunitense stava indagando sull'incidente. I funzionari, che hanno parlato in condizione di anonimato, non hanno escluso la possibilità che emergano nuove prove che al contrario assolvano gli Stati Uniti da ogni responsabilità e indichino un altro responsabile dell'incidente.
(Unioneonline)