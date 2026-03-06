la vicenda
Farnesina: «Partiti tutti i crocieristi italiani bloccati a Dubai». Tra loro anche un gruppo di sardiRientrano in Italia i connazionali rimasti per giorni in attesa a bordo della Msc Euribia a causa della guerra in Iran
«Tutti i passeggeri italiani bloccati su nave MSC Euribia sono partiti da Dubai grazie a due charter Fly Dubai e un volo Emirates. L’ambasciata ad Abu Dhabi e il consolato a Dubai hanno lavorato con i vertici di MSC e facilitato il contatto con le compagnie aeree per assicurare le partenze». Lo ha comunicato la Farnesina in una nota.
Tra i connazionali anche un gruppo di sette passeggeri sardi, per i quali la partenza era stata prevista ieri e poi rinviata.
