«Tutti i passeggeri italiani bloccati su nave MSC Euribia sono partiti da Dubai grazie a due charter Fly Dubai e un volo Emirates. L’ambasciata ad Abu Dhabi e il consolato a Dubai hanno lavorato con i vertici di MSC e facilitato il contatto con le compagnie aeree per assicurare le partenze». Lo ha comunicato la Farnesina in una nota.

Tra i connazionali anche un gruppo di sette passeggeri sardi, per i quali la partenza era stata prevista ieri e poi rinviata.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata