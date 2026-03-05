Mentre il Golfo prende fuoco dopo l’attacco sferrato con Israele contro l’Iran, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump pubblica le immagini della nuova sala da ballo in corso di realizzazione alla Casa Bianca.

Il canale scelto è sempre il suo social, Truth (che aveva aperto quando era stato bloccato su Twitter, ora X).

La sala sorge nell’ala Est della White House. E Trump aveva annunciato che si tratterà della «sala da ballo più bella mai costruita al mondo, ambita dai presidenti da oltre 150 anni». Aveva anche aggiunto che le future inaugurazioni presidenziali, che tradizionalmente si tengono al Campidoglio, potrebbero svolgersi proprio lì.

La capienza sarebbe di circa mille persone.

