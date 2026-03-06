È la fregata missilistica “Federico Martinengo” la nave della Marina militare italiana indicata per la difesa dell'area di Cipro, l’isola dove sorge una base britannica che nei giorni scorsi è stata presa di mira dalla rappresaglia dell’Iran dopo gli attacchi di Usa e Israele.

L’Italia parteciperà alla missione di difesa dell’isola nel Mediterraneo assieme a Spagna, Francia e Olanda. I militari italiani impegnati saranno circa 160.

Lo scorso anno la Martinengo ha concluso il suo impegno nella missione europea Eunavfor Aspides nel Mar Rosso, rientrando alla base navale di Taranto dopo aver protetto il traffico mercantile dalle minacce Houthi.

