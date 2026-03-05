Il gruppo di sette passeggeri sardi bloccati a Dubai sulla Msc Euribia a causa della guerra tra Usa e Iran e che ieri, attraverso i familiari, aveva chiesto aiuto alla presidente della Regione Alessandra Todde per sbloccare la situazione è pronto al rimpatrio.

Il gruppo è inserito nella prima parte dei 563 passeggeri italiani a bordo della nave da cinque notti per i quali sono stati programmati due voli charter di rientro. Si tratta di circa 350 persone.

Il rientro avverrà dall'aeroporto di Abu Dhabi. L'arrivo a Roma è previsto in tarda serata.

«MSC Crociere - si legge in una nota della compagnia - ha lavorato per trovare il modo più sicuro e rapido per rimpatriare i propri ospiti e ha adottato ulteriori misure per accelerare questo processo, lanciando un'operazione di volo dedicata che attualmente prevede cinque voli charter, con i primi programmati in partenza oggi, giovedì 5 marzo. Si prevede che questi voli possano consentire a circa 1.000 ospiti di lasciare la regione entro sabato». Parallelamente, MSC Crociere «continua a valutare tutte le possibili soluzioni per i restanti ospiti, tra cui voli commerciali, ulteriori opzioni charter e soluzioni coordinate con il supporto delle autorità competenti».

(Unioneonline)

