Opposizione all’attacco del Governo sulla gestione della crisi innescata dall’attacco di Usa e Israele all’Iran.

La bagarre si è scatenata nel corso dell’informativa alla Camera dei ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto, con la presentazione della risoluzione di maggioranza sugli aiuti ai Paesi del Golfo.

«Chiediamo al governo ogni sforzo per ottenere un cessate il fuoco e per tornare a una dinamica negoziale e diplomatica: Khamenei era un dittatore sanguinario che di certo non ci mancherà ma il punto è: che fine fa il diritto internazionale? Se sparisce il diritto internazionale vale solo il diritto del più forte e che certo non siamo noi», ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein.

«Noi diciamo no all'autorizzazione delle basi per appoggiare in un nessun modo questa guerra che viola il diritto internazionale. Il punto non è che tornerete qui se ve le chiedono. Dovete dire di no già adesso, perché sarebbe contro l'articolo 11 della Costituzione», ha poi affermato in aula la leader dem.

«Ministri, ma quanto ci costa ogni vostra genuflessione al padrone di turno? Gas +50%, bollette +15%, nuova stangata da 600 euro annui in arrivo. E voi venite qui a farci la telecronaca della crisi con promesse vane?», ha domandato polemicamente a Crosetto e Tajani la deputata del M5S Chiara Appendino. Aggiungendo: «Dov’è Giorgia Meloni? Di lei rimane una voce fuori campo con cui lancia un appello dalla radio: va impedita la speculazione su energia e cibo. Commovente. Da dove lo ha lanciato? Dalla stessa pompa di benzina da cui prometteva di tagliare le accise che invece ha aumentato?».

Sulla stessa lunghezza d’onda Angelo Bonelli (Avs): «Perché la presidente Meloni non è in Aula? Perché continua a fuggire dal Parlamento? È inaccettabile». «Voi – ha proseguito Bonelli – state portando l'Italia in guerra, perché quando arriva un aereo militare per fare manutenzione sulle nostre basi per poi andare a bombardare questo significa stare dentro a una guerra e noi non siamo d'accordo».

