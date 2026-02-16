L’Ue: «Non saremo un membro del Board of Peace di Trump»Vertice Meloni-Tajani-Salvini per decidere sulla partecipazione dell’Italia
«La commissaria Ue Dubravka Suica andrà a Washington alla presentazione del Board of Peace di Donald Trump per la parte dedicata a Gaza, ma voglio sottolineare che l'Ue non diventerà un membro di questo board». Lo ha detto Guillaume Mercier, uno dei portavoce capo della Commissione europea parlando alla stampa a Bruxelles.
Per quanto riguarda l’Italia, un vertice di governo è previsto a Palazzo Chigi, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Al centro della riunione anche la partecipazione dell’Italia al Board voluto dal presidente Usa Donald Trump, alla vigilia delle comunicazioni di Tajani in Parlamento.
(Unioneonline)