Svizzera, deraglia treno colpito da una valanga: decine di evacuatiIl convoglio era partito da Spiez vicino Berna
Emergenza in Svizzera.
Un treno regionale è deragliato nel canton vallese, nella zona di Stockgrabe, tra Goppenstein e Hohtenn: a bordo c'erano 80 passeggeri. Lo scrive Blick aggiungendo che l'espresso regionale era partito da Spiez, Berna, intorno alle 6:00.
La polizia vallese fa sapere che circa trenta persone sono state evacuate.
A causare l'incidente è stata una valanga, riferisce la società Ferrovie federali svizzere (Ffs), precisando che l'interruzione della linea Frutigen - Brig si protrarrà almeno fino a domani.
(Unioneonline)