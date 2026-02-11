la violenza
11 febbraio 2026 alle 07:32aggiornato il 11 febbraio 2026 alle 07:32
Sparatoria in una scuola in Canada, è strage: dieci morti e decine di feritiL'attentatore si sarebbe suicidato, i media parlano di una donna
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sale a dieci morti e 27 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta in Canada, a Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica ai piedi delle Montagne Rocciose.
Sette persone sono state uccise in una scuola secondaria prima che la donna che ha aperto il fuoco si togliesse la vita.
La polizia ha poi trovato altri tre cadaveri a Tumbler Ridge, in un'abitazione a che si ritiene sia «collegata» alla strage a scuola.
- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -
(Unioneonline/D)
© Riproduzione riservata