«Zelensky annuncerà elezioni e referendum sull’accordo di pace: il voto entro il 15 maggio»Lo scrive il Financial Times: «Una roadmap dopo le pressioni degli Stati Uniti»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intende annunciare il piano per le elezioni presidenziali e un referendum sull’accordo di pace il 24 febbraio, quarto anniversario dell'invasione.
Lo scrive il Financial Times citando funzionari ucraini ed europei coinvolti nella pianificazione e altre fonti informate sulla questione.
Secondo quanto riferito, l'Ucraina ha iniziato a pianificare le elezioni insieme al referendum su un eventuale accordo di pace con la Russia dopo che l'amministrazione Trump ha fatto pressioni su Kiev affinché entrambe le votazioni si tenessero entro il 15 maggio, pena la perdita delle garanzie di sicurezza proposte dagli Usa.
(Unioneonline/D)