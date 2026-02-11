Bufera sulla relatrice speciale dell'Onu sulla Palestina Francesca Albanese per il discorso tenuto ad una conferenza a Doha in cui ha sostenuto che «Israele è un nemico comune a tutta l’umanità».

Dichiarazioni che hanno innescato dure reazioni nella comunità internazionale. La Francia ne ha chiesto le dimissioni perché, spiega il ministro degli Esteri Barrot, «ha oltraggiato Israele, diffonde odio e tradisce lo spirito delle Nazioni Unite».

In Italia è Fratelli d’Italia a schierarsi tra i primi con la richiesta di Parigi: «Albanese ha un profilo antisemita», dice il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. E poi la Lega, che depositato una risoluzione per chiedere anch’essa le dimissioni immediate.

Dal canto proprio, l'Unione delle Comunità ebraiche ha bollato come «folli» le parole di Albanese, denunciandone «la pericolosità e la vicinanza verso i più alti ranghi di Hamas».

