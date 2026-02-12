La Camera a maggioranza repubblicana sfida Donald Trump e vota a favore del blocco dei dazi al Canada.

Sei repubblicani Usa hanno unito le forze con i democratici per fermare le tariffe. La misura è stata approvata con 219 voti a favore e 211 contrari.

Un colpo al leader di Washington, che arriva nelle stesse ore in cui alcuni sondaggi mostrano il presidente – in carica da un anno - in calo di appeal tra gli americani e, anche, l’opinione diffusa che il predecessore Joe Biden abbia fatto meglio di lui.

Le rilevazioni, riporta Axios, mostrano come il presidente in carica abbia bruciato il vantaggio sul suo predecessore in quello che è un campanello di allarme in vista delle elezioni di metà mandato.

Il sondaggio condotto da Harvard Caps-Harris fra il 28 e 29 gennaio mette in evidenza come per il 51% degli elettori ritiene che Trump abbia finora fatto un lavoro peggiore di Biden.

Secondo le rilevazioni di Rasmussen, invece, fra il 2 il 4 febbraio, il 48% degli interpellati è convinto che Biden abbia svolto un lavoro migliore di Trump a fronte di un 40% che promuove l'attuale presidente. E anche YouGov-Economist, infine, rileva fra il 6 e 9 febbraio che il 46% degli americani pensa che Trump stia facendo un lavoro peggiore.

(Unioneonline)

