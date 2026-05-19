Clamorosa svolta nell'inchiesta sulla morte di Isak Andic, storico fondatore del celebre marchio di moda spagnolo Mango, morto il 14 dicembre 2024 durante un'escursione a Montserrat, in Catalogna.

I Mossos d'Esquadra, la polizia catalana, hanno arrestato oggi il figlio maggiore, Jonathan Andic, con l'accusa di omicidio. L'imprenditore, che ha sempre sostenuto che il padre fosse precipitato accidentalmente durante un'escursione in montagna, a Montserrat, in Catalogna, è stato trasferito al tribunale di Martorell per un nuovo interrogatorio.

Un vero e proprio colpo di scena nel caso, che era stato inizialmente archiviato come incidente nel gennaio 2025. E invece a buttarlo giù, secondo chi indaga, è stato il figlio.

Isak Andic, 71 anni, appassionato di alpinismo, precipitò nel vuoto nelle grotte di Montserrat nella località di Colibatò, in Catalogna, durante un'escursione con il figlio primogenito, cadendo in un burrone da un'altezza di 150 metri.

Fu proprio Jonathan Andic a dare l'allarme intorno alle 13 al servizio di emergenza, che attivò le squadre di soccorso. Durante il percorso, secondo quanto spiegò il figlio, l'imprenditore camminava un centinaio di metri avanti al padre, quando sentì un rumore di pietre franate e vide come Isak cadere nel vuoto, senza riuscire ad aggrapparsi o a frenare la caduta.

L'inchiesta era stata archiviata come un incidente di montagna. Negli ultimi mesi, però, la magistratura aveva riaperto le indagini, dopo che nel novembre scorso la giudice istruttore che indaga sul caso aveva interrogato in veste di testi le figlie di Isak Andic - Judith e Sarah - sorelle di Jonathan, il fratello dell'imprenditore morto, Nahman Andic, e l'attuale presidente del gruppo Mango, Toni Ruiz.

La magistrata aveva formalmente iscritto al registro degli indagati Jonathan Andic, insospettita anche dal fatto che pochi giorni prima dell’incidente il figlio maggiore del proprietario di Mango si era recato nello stesso luogo. Per prepararsi all’escursione e pianificare l’omicidio, sospettano i magistrati. Dalle indagini è poi emerso il rapporto conflittuale tra padre e figlio maggiore. Isak Andic infatti gli aveva ceduto le redini dell’azienda nel 2014, ma dopo un anno era stato costretto ad intervenire nuovamente per rilanciarla. Fatto che avrebbe incrinato i rapporti tra i due.

La famiglia Andic è una delle più influenti dell'imprenditoria spagnola: Mango, azienda fondata a Barcellona nel 1984, è oggi uno dei principali gruppi europei del fast fashion, con una forte presenza anche sul mercato italiano. Il patrimonio dell’imprenditore superava i 4 miliardi di euro.

(Unioneonline)

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