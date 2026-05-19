L'esercito russo inizierà oggi tre giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il Paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Vladimir Putin si reca in Cina.

«Dal 19 al 21 maggio 2026, le Forze Armate della Federazione Russa conducono un'esercitazione sulla preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione», ha dichiarato il ministero della Difesa.

«Complessivamente, alle esercitazioni parteciperanno oltre 64.000 effettivi e più di 7.800 unità di armamenti, mezzi militari e veicoli speciali, tra cui oltre 200 lanciamissili, oltre 140 velivoli, 73 navi di superficie e 13 sottomarini, inclusi otto sottomarini missilistici strategici». Secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo , le esercitazioni nucleari in corso delle Forze Armate russe hanno lo scopo di mettere in pratica azioni di deterrenza nei confronti del nemico e di testare la preparazione delle truppe coinvolte.

Gli obiettivi

Il dipartimento militare ha dichiarato che gli obiettivi delle esercitazioni sono: migliorare le competenze dello stato maggiore di comando e operativo, nonché l'organizzazione del comando e del controllo delle truppe (forze) subordinate durante la preparazione e l'attuazione di misure volte a scoraggiare un potenziale nemico; testare il livello di preparazione degli organi di comando militare e delle truppe (forze) coinvolte in compiti di prevenzione dell'aggressione; fornire addestramento pratico agli organi di comando militare, alle formazioni e alle unità militari su questioni relative all'organizzazione del comando, all'interazione e al supporto globale durante lo svolgimento dei compiti previsti; e valutare la capacità delle truppe (forze) coinvolte nell'esercitazione di portare a termine i compiti previsti.

Come specificato dal dipartimento militare, durante le esercitazioni pratiche sono previste misure per preparare diverse unità e formazioni delle forze nucleari alle missioni e fornire loro un supporto completo, nonché per effettuare lanci di missili balistici e da crociera presso siti di prova sul territorio della Federazione Russa.

Secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo, le esercitazioni includeranno anche addestramenti congiunti e l'utilizzo di armi nucleari dislocate in Bielorussia .

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