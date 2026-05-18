Soldati dell'Idf di Israele hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming, mostrata dal Times of Israel, mostra dei commando della marina militare di Tel Aviv che abbordano una delle navi della Global Sumud Flotilla al largo delle coste di Cipro.

Poco prima il ministero degli Esteri israeliano su X, in riferimento alla nuova missione della Sumud Flotilla, partita dalla Turchia con circa 50 navi aveva affermato: «Ancora una volta, una provocazione fine a se stessa: un'altra cosiddetta "flottiglia di aiuti umanitari” senza alcun aiuto umanitario. Questa volta, due gruppi violenti turchi – Mavi Marmara e IHH, quest'ultimo designato come organizzazione terroristica - fanno parte della provocazione». «Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza e invita tutti i partecipanti a questa provocazione a cambiare rotta e a tornare immediatamente indietro», ha aggiunto il ministero.

La Global Sumud Flotilla ha dichiarato di avere perso i contatti con una delle sue imbarcazioni dopo un intervento di Israele. «Due navi da guerra sono state avvistate nei pressi delle imbarcazioni nel Mediterraneo. Abbiamo perso i contatti con una delle nostre imbarcazioni, che è stata molestata dall'esercito israeliano», ha affermato l'unità di crisi della Flotilla, come riferisce Anadolu, secondo cui «la marina israeliana sta attaccando la Global Sumud flotilla in acque internazionali».

«Di sicuro sono state già intercettate due delle otto barche che battono bandiera italiana e sono già stati presi alcuni dei 35 italiani che sono a bordo, almeno 7 o 8», ha riferito Maria Elena Delia, portavoce per l'Italia di Global Sumud Flotilla, nel corso della manifestazione indetta da Usb in corso a Roma nei pressi della stazione Termini. «La cosa che ci colpisce è che stanno agendo per la prima volta in pieno giorno, durante la mattina, era una cosa che non era mai accaduta. Ovviamente temiamo che le persone arrestate siano portate in Israele», ha aggiunto Delia.

(Unioneonline)

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