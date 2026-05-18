I corpi dei 4 sub italiani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu. Lo conferma la Farnesina.

Il team di subacquei di Dan Europe è al lavoro da questa mattina per tentare il recupero dei corpi dei sub mai più risaliti in superficie dopo l’escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità, nelle acque di Alimathà.

La squadra è composta da tre esperti subspeleologi finlandesi: Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist. Nella grotta ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì.

Notizia in aggiornamento

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata