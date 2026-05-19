Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive. A confermarlo è il portavoce del presidente maldiviano, mentre la missione per il recupero degli ultimi due verrà effettuata domani.

I corpi sono quelli di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone.

L’immersione del team finlandese è durata circa due ore.

«Si tratta effettivamente di un'immersione complessa – ha spiegato questa mattina a Rainews24 Laura Marroni, vicepresidente e Ceo della fondazione privata Dan Europe – All'interno della grotta la profondità scende ancora e quando si ha a che fare con ambienti ostruiti, buio e possibilità di scarsa visibilità, le operazioni diventano complesse» e «per noi la sicurezza è la priorità numero uno, quindi la squadra di soccorsi sa che questa deve essere la priorità e che non deve mettersi in pericolo».

La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. In base a quanto si apprende, i pm di piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Gli inquirenti, che affideranno delega alle forze dell'ordine, ascolteranno anche i connazionali che erano a bordo della safari boat "Duke of York".

(Unioneonline)

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