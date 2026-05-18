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18 maggio 2026 alle 22:36aggiornato il 18 maggio 2026 alle 22:41
Spari al centro islamico di San Diego: «Almeno due morti e diversi feriti»Tra le vittime una guardia di sicurezza, la polizia: «Minaccia neutralizzata»
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Spari in un centro islamico di San Diego, in California.
Secondo quanto riporta Abc ci sono almeno due morti e diversi feriti. La persona che ha aperto il fuoco è stata «neutralizzata», rende noto la polizia.
Tra le vittime ci sarebbe anche una guardia di sicurezza.
L'Fbi ha fatto sapere di stare assistendo la polizia nelle indagini: «Stiamo valutando la situazione», ha riferito il Bureau.
(Unioneonline)
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