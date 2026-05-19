L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) convocherà oggi il suo comitato di emergenza per valutare l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, che ha causato ad oggi 131 morti e 513 casi sospetti. «Una riunione del comitato di emergenza è prevista per oggi pomeriggio», ha dichiarato un portavoce dell'Oms all'Afp.

Domenica, il direttore generale dell'organizzazione ha dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, il secondo livello di allerta più alto. L'attuale ceppo di Ebola è causato dal virus Bundibugyo, per il quale non esistono farmaci o vaccini approvati.

Nelle ultime ore arriva inoltre notizia dagli Usa del contagio di un medico americano che lavorava con una organizzazione missionaria in Congo. Lo ha confermato Satish Pillai, responsabile della divisione sulle risposte all'emergenza dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie. Il medico ha iniziato a manifestare sintomi nel fine settimana, e verrà a breve trasferito alla base Usa in Germania, insieme ad altri sei americani che hanno avuto contatti con persone infette in Congo. Tutti verranno messi in quarantena e tenuti sotto osservazione.

Il medico, Peter Stafford, è risultato positivo proprio alla variante Bundibugyo del virus dell'ebola dopo aver trattato un paziente malato all'ospedale Nyankunde nella città di Bunia, in Congo. La moglie, anche lei medico, è al momento asintomatica.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata