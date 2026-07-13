Le forze armate iraniane hanno sferrato attacchi con droni e missili contro basi statunitensi in diversi paesi della regione, in risposta agli ultimi attacchi aerei sferrati da Washington nel sud dell’Iran, promettendo una risposta più forte qualora gli attacchi dovessero continuare.

In una dichiarazione rilasciata domenica, l’Esercito iraniano ha affermato di aver sferrato attacchi con droni in Kuwait, prendendo di mira i sistemi Patriot statunitensi, i depositi di munizioni e una postazione radar. Ha aggiunto che gli attacchi con i droni hanno colpito anche i sistemi di comunicazione e radar statunitensi in Bahrein.

L’Esercito iraniano ha avvertito che la responsabilità delle conseguenze dell’insicurezza nella regione ricade sugli Stati Uniti e su Israele, aggiungendo: «Daremo risposte più forti» se gli attacchi contro l’Iran dovessero continuare, riporta l'agenzia Irna.

In precedenza, il Comando Centrale degli Stati Uniti aveva dichiarato di aver colpito 140 obiettivi all’interno dell’Iran in risposta a quelli che definiva attacchi contro navi nello Stretto di Hormuz.

In risposta all’aggressione statunitense, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Irgc) ha sferrato attacchi con missili balistici contro la base aerea statunitense Prince Hassan in Giordania, sottolineando che le navi avevano tentato di attraversare la "rotta illegale" nella parte meridionale dello Stretto di Hormuz.

«Il regime criminale statunitense, imponendo la propria volontà al governo del Sultanato dell’Oman, ha tentato ancora una volta ieri sera di ripetere un esperimento fallito, provocando diverse imbarcazioni affinché stabilissero una rotta marittima illegale a sud dello Stretto di Hormuz. Il tentativo ha ricevuto una risposta decisa da parte della Marina, che lo ha bloccato», ha affermato l’Irgc in una dichiarazione rilasciata domenica.

Secondo il comunicato, gli Stati Uniti, «per compensare questa sconfitta», hanno condotto attacchi aerei contro una serie di basi militari e torri di telecomunicazione lungo la costa meridionale dell’Iran, suscitando una forte reazione da parte dell’Irgc.

© Riproduzione riservata