«Mille missili sono pronti al lancio e puntati contro la Repubblica Islamica dell'Iran, con migliaia di altri pronti a seguire immediatamente, qualora il governo iraniano agisse in base alla sua minaccia, pronunciata in molti angoli del globo, di assassinare, o tentare di assassinare, l'attuale Presidente degli Stati Uniti d'America, in questo caso, me!».

Lo ha scritto su Truth il presidente Usa, Donald Trump, dopo le voci che vorrebbero pronto un piano dell’Iran per eliminarlo.

«Gli ordini – aggiunge il leader di Washington nel post – sono già stati impartiti e l'esercito statunitense è pronto, disposto e in grado, per un periodo di un anno soggetto a proroga, di decimare e distruggere completamente tutte le aree dell'Iran - LODATO SIA ALLAH!».

(Unioneonline

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