Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. «Sono il primo della lista», ha detto. «Finora, immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo».

La notizia di un nuovo piano di Teheran per uccidere Trump arriva il giorno dopo che il presidente Usa è rientrato da Ankara cambiando aereo per motivi di sicurezza.

Il tycoon e il premier israeliano Benjamin Netanyahu si sono parlati e hanno concordato di mantenere il «coordinamento tra i due Paesi». Il Wall Street Journal non precisa se le informazioni di intelligence sulle minacce a Trump siano state discusse durante il colloqui tra i due leader.

Ieri intanto si sono tenuti i funerali del leader supremo iraniano Ali Khamenei, che è stato sepolto. Secondo le prime stime, l’agenzia di stampa iraniana Fars News Agency parla di 40 milioni di partecipanti: «Il funerale più grande della storia mondiale».

La cerimonia si è protratta per sei giorni, con un breve tratto in territorio iracheno.

(Unioneonline)

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