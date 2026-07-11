C’è anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella “lista nera”, pubblicata dal quotidiano iraniano Hamshari, dei presunti responsabili della morte dell'ayatollah Ali Khamenei. La premier, è stata raffigurata in uniforme arancione da carcerata. La pubblicazione è arrivata nel giorno in cui è stato diffuso il messaggio scritto dal figlio Mojtaba che minaccia «vendetta» contro gli assassini del padre.

L'immagine pubblicata da Hamshari, giornale di proprietà del comune di Teheran, mostra tra gli altri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu con un bersaglio in fronte.

Nella lista nera compaiono anche le foto del primo ministro britannico Starmer, del presidente francese Macron, del cancelliere tedesco Merz e di altri esponenti americani e israeliani tra cui il segretario di Stato Rubio, il capo del Pentagono Hegseth, il comandante del Centcom Cooper, l'ambasciatore Usa in Israele Huckabee, i ministri israeliani della Difesa Katz, degli Esteri Sa'ar e il capo di stato maggiore delle Idf Zamir.

(Unioneonline)

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