«L'Ucraina sta cambiando la sua strategia politica. A ciascuna area prioritaria della politica estera verrà affidata una persona specifica con una solida esperienza, in grado di attuare quanto concordato a livello di leadership e quanto auspicato dal popolo ucraino. Le aree più importanti includono gli Stati Uniti e i nostri accordi sulle licenze per la produzione dei sistemi Patriot, nonché altre forme di cooperazione bilaterale in materia di sicurezza, che devono tradursi in vantaggi concreti per i nostri Paesi e per le aziende ucraine e americane».

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy attraverso X annuncia un rimpasto e propone la sostituzione del primo ministro Yulia Svyrydenko.

«Lo stesso vale per il nostro lavoro interno. Ci sono nuove sfide e nuovi compiti» e «di conseguenza, in Ucraina inizieranno i cambiamenti di personale per garantire l'attuazione della strategia politica aggiornata. Ho discusso i dettagli con il primo Ministro ucraino Yulia Svyrydenko. Abbiamo stabilito che questi cambiamenti richiedono un rinnovo del Consiglio dei Ministri».

«Sono grato a Yulia per il suo lavoro chiaro, costante ed efficace come Primo Ministro, per i suoi anni di servizio proficuo nella squadra ucraina», ha aggointo Zelensky, «e le ho offerto l'opportunità di guidare un nuovo e importante settore di relazioni con un partner chiave. Mi aspetto che, insieme ai parlamentari, apporteremo i corrispondenti cambiamenti al Governo ucraino. Ci saranno cambiamenti anche tra i vertici delle forze dell'ordine».

(Unioneonline)

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