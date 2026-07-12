⁠L'ex emiro del Qatar, lo sceicco Hamad bin ⁠Khalifa Al Thani, è deceduto all'età di ⁠74 anni, secondo quanto comunicato dall'Amiri ⁠Diwan del Paese. Lo riporta Al Jazeera.

Lo sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani era il padre dell'attuale emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani ed è stato emiro del Qatar dal 1995 al 2013, dopo aver deposto senza spargimento di sangue il padre, Khalifa bin Hamad Al Thani, mentre questi era all'estero.

«Con il cuore saldo nella fede nel volere di Dio e nel destino, l'Amiri Diwan piange la grande perdita per la nazione del defunto - che Dio abbia pietà di lui - Sua Altezza il Padre dell'Emiro, lo sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani, scomparso questa mattina», ha dichiarato l'Amiri Diwan in un comunicato.

Nel 2012, sotto il suo regno, il Qatar attraverso il suo fondo sovrano acquistò la Costa Smeralda da Tom Barrack. Due anni dopo era stata la volta del Mater Olbia.

Il nipote dell'ex emiro, Hamad bin Jassim Al Thani, nei giorni scorsi ha acquistato dalla famiglia Berlusconi Villa Certosa, a Porto Rotondo.

(Unioneonline)

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