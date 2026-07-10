Terrore sul volo Ryanair partito da Salonicco, in Grecia, con destinazione Memmingem.

Durante il volo un finestrino si è rotto e un passeggero è rimasto ferito, ha rischiato anche di essere risucchiato all’esterno. Il viaggiatore, infatti, è stato trattenuto dalla moglie e da altri passeggeri che gli hanno salvato la vita. A quanto si apprende si è rotto un motore e i frammenti hanno distrutto il finestrino.

L’episodio è avvenuto questa mattina, venerdì 10 luglio, sul volo FR1879 decollato da Salonicco alle 6.12 del mattino (5.12 in Italia) operato da un Boeing 737. L’incidente si è verificato otto minuti dopo il decollo, quando il mezzo viaggiava a 600 all’ora: i passeggeri hanno sentito un forte rumore, ma prima ancora che si accorgessero del problema la rottura di un finestrino ha scatenato il panico facendo scendere le maschere dell’ossigeno.

Ad avere la peggio un 61enne serbo, il passeggero che era vicino al finestrino: la moglie, con l’aiuto di altre persone, lo ha dovuto trattenere per evitare che venisse sbalzato fuori. La cintura potrebbe avergli salvato la vita.

L’aereo poi è sceso di quota ed è rientrato a Salonicco, dove quattro persone hanno avuto bisogno di cure mediche per l’incidente. Tra di loro il 61enne, sotto choc, con lesioni al collo e ustioni forse provocate dall'attrito dell'aria esterna all'aereo.

La ricostruzione

Stando alla prima ricostruzione della testata greca Kathimerini, i piloti avrebbero deciso di tornare a Salonicco dopo avere rilevato un problema al motore. In fase di discesa, una parte del motore si sarebbe staccata andando a colpire e spaccare il finestrino e provocando lievi ferite al passeggero. Fonti competenti hanno precisato che l'incidente non ha comportato la perforazione della fusoliera dell'aereo.

All'aeroporto Makedonia di Salonicco sono state attivate le procedure di emergenza. I vigili del fuoco e la polizia greci sono stati messi in stato di allerta, ma l'aereo è atterrato in sicurezza ed è stato spostato in un'area designata dell'aeroporto. Quattro passeggeri sono stati trasportati in ospedale in via precauzionale. Sono stati poi dimessi, a eccezione di uno che è rimasto in ospedale per ulteriori accertamenti.

(Unioneonline)

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